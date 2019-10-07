Буду поглядывать, может акцию какую то задвинут.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 жов, 2019 10:29
Додано: Пон 07 жов, 2019 13:35
Maksi2
Ближче до зими ймовірно буде новорічний депозит (в 2018 це було 20.19% по гривні)
от під нього можна занести макулатурки і купити дешевше платину ніж із вулиці без депошок
Але задачу про походження грошей треба починати рішати вже зараз.
+50грн !
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Додано: Пон 07 жов, 2019 14:02
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Додано: Пон 07 жов, 2019 21:19
Дякую за відповідь, це трішки ломає мені плани, хоча взагалі гадаю що можна, а папірці походження - вже збираю)
p.s. ех жирне депо прогавив, 20.19
p.p.s нащо ви мені про нього сказали? тепер відчуваю себе лохом та не зможу спати, де я був рік тому? нажаль не знав цього форуму
Додано: Пон 07 жов, 2019 21:46
Maksi2
це була хоч і хороша, але коротка акція - тривала макс на 6 міс...
банк своє діло знає і гроші на вітер не дуже кидає.
он недавно по валюті (долар) на 0.5 підчірікав
по євро може й більше.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 07 жов, 2019 22:15
В них наразі % ставки не цікаві як на мене, але заради ексімбонуса можна. Може дійсно буде акція для входу.
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