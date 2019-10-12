Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 жов, 2019 10:29
Flamingo написав: Maksi2 написав:
а пишут что это или геморно или дорого и акций никаких не вижу.
Сейчас да. В прошлом году (до февраля этого) были неплохие льготы по заходу на депозитку при наличии депо. Сейчас - это уже кануло в лету ;(
Буду поглядывать, может акцию какую то задвинут.
Maksi2
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Додано: Пон 07 жов, 2019 13:35
Maksi2 Ближче до зими ймовірно буде новорічний депозит (в 2018 це було 20.19% по гривні) от під нього можна занести макулатурки і купити дешевше платину ніж із вулиці без депошок Але задачу про походження грошей треба починати рішати вже зараз.
greenozon
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mustbe
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Додано: Пон 07 жов, 2019 21:19
greenozon написав: Maksi2
Ближче до зими ймовірно буде новорічний депозит (в 2018 це було 20.19% по гривні)
от під нього можна занести макулатурки і купити дешевше платину ніж із вулиці без депошок
Але задачу про походження грошей треба починати рішати вже зараз.
Дякую за відповідь, це трішки ломає мені плани, хоча взагалі гадаю що можна, а папірці походження - вже збираю)
p.s. ех жирне депо прогавив, 20.19
p.p.s нащо ви мені про нього сказали? тепер відчуваю себе лохом та не зможу спати, де я був рік тому?
нажаль не знав цього форуму
Maksi2
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Додано: Пон 07 жов, 2019 21:46
Maksi2 це була хоч і хороша, але коротка акція - тривала макс на 6 міс... банк своє діло знає і гроші на вітер не дуже кидає. он недавно по валюті (долар) на 0.5 підчірікав по євро може й більше.
greenozon
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Додано: Пон 07 жов, 2019 22:15
greenozon написав: Maksi2
це була хоч і хороша, але коротка акція - тривала макс на 6 міс...
банк своє діло знає і гроші на вітер не дуже кидає.
он недавно по валюті (долар) на 0.5 підчірікав
по євро може й більше.
В них наразі % ставки не цікаві як на мене, але заради ексімбонуса можна. Може дійсно буде акція для входу.
Maksi2
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mustbe
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mustbe
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Додано: Суб 12 жов, 2019 19:46
Maksi2 написав:
вход в симу сходу на платину, а пишут что это или геморно или дорого и акций никаких не вижу.
на сейчас какая минимальная цена, 10000 грн. ?
SILVER_UA
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Додано: Суб 12 жов, 2019 20:16
SILVER_UA написав: Maksi2 написав:
вход в симу сходу на платину, а пишут что это или геморно или дорого и акций никаких не вижу.
на сейчас какая минимальная цена, 10000 грн. ?
Вас в гугле забанили?
Нет не 10000, а всего 3000. 10к это инфиня, а не платина
Тарифы на "частные" премиум карты вот
https://www.eximb.com/assets/files/down ... 3-2019.pdf
Есть еще карты "под депо" и "зарплатки" - там суммы другие, могут получаться намного дешевле чем "частные" но есть доп.критерии по которым дадут или не дадут в принципе платину (инфиню)
Flamingo
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