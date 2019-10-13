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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 жов, 2019 18:43
Flamingo написав:
Вас в гугле забанили?
Нет не 10000, а всего 3000. 10к это инфиня, а не платина
Тарифы на "частные" премиум карты вот https://www.eximb.com/assets/files/down ... 3-2019.pdf
Есть еще карты "под депо" и "зарплатки" - там суммы другие, могут получаться намного дешевле чем "частные" но есть доп.критерии по которым дадут или не дадут в принципе платину (инфиню)
меня на сайте Эксима забанили, и да, я перепутал вел речь о инфайне, а не платине. Спасибо
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Додано: Нед 13 жов, 2019 19:32
SILVER_UA написав: Maksi2 написав:
вход в симу сходу на платину, а пишут что это или геморно или дорого и акций никаких не вижу.
на сейчас какая минимальная цена, 10000 грн. ?
Не знаю, толком не ответил никто.
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Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
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