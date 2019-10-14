Maksi2 написав:вход в симу сходу на платину, а пишут что это или геморно или дорого и акций никаких не вижу.
на сейчас какая минимальная цена, 10000 грн. ?
Не знаю, толком не ответил никто.
Під депо як додаткову дають дешевше, але слід занести 5000000 грн.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Maksi2 написав:вход в симу сходу на платину, а пишут что это или геморно или дорого и акций никаких не вижу.
на сейчас какая минимальная цена, 10000 грн. ?
Не знаю, толком не ответил никто.
все просто у вас є два варіанти 1) купити Інфініті як людина з вулиці - ціна 10 000 грн. срок 3 роки, чи Платину (дешевше) 2) занести багато грошей на депозити, срок від півроку (пів мільйона якщо хочете Платину), або 5 мільйонів якщо хочете Інфініті і доплатити за додаткову картку Віза, бо віднедавна (з березня 2019) за депозити банк дає лише карту Мастеркард, а вона не приймає участі в програмі лояльності..ю По лояльності - 5% за розрахунки Платиною, 7% по Інфініті (є виключення по МСС)