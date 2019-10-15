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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 826827828829

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 18:43

  Flamingo написав:Вас в гугле забанили? ;) Нет не 10000, а всего 3000. 10к это инфиня, а не платина

Тарифы на "частные" премиум карты вот https://www.eximb.com/assets/files/down ... 3-2019.pdf

Есть еще карты "под депо" и "зарплатки" - там суммы другие, могут получаться намного дешевле чем "частные" но есть доп.критерии по которым дадут или не дадут в принципе платину (инфиню)

меня на сайте Эксима забанили, и да, я перепутал вел речь о инфайне, а не платине. Спасибо
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 19:32

  SILVER_UA написав:
  Maksi2 написав:вход в симу сходу на платину, а пишут что это или геморно или дорого и акций никаких не вижу.

на сейчас какая минимальная цена, 10000 грн. ?

Не знаю, толком не ответил никто.
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Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 09:02

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Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 13:59

  Maksi2 написав:
  SILVER_UA написав:
  Maksi2 написав:вход в симу сходу на платину, а пишут что это или геморно или дорого и акций никаких не вижу.

на сейчас какая минимальная цена, 10000 грн. ?

Не знаю, толком не ответил никто.

Під депо як додаткову дають дешевше, але слід занести 5000000 грн.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:45

  Maksi2 написав:
  SILVER_UA написав:
  Maksi2 написав:вход в симу сходу на платину, а пишут что это или геморно или дорого и акций никаких не вижу.

на сейчас какая минимальная цена, 10000 грн. ?

Не знаю, толком не ответил никто.


все просто
у вас є два варіанти
1) купити Інфініті як людина з вулиці - ціна 10 000 грн. срок 3 роки,
чи Платину (дешевше)
2) занести багато грошей на депозити, срок від півроку (пів мільйона якщо хочете Платину), або 5 мільйонів якщо хочете Інфініті і доплатити за додаткову картку Віза,
бо віднедавна (з березня 2019) за депозити банк дає лише карту Мастеркард, а вона не приймає участі в програмі лояльності..ю
По лояльності - 5% за розрахунки Платиною, 7% по Інфініті (є виключення по МСС)

до речі по №2 карту дають сроком лише на 1 рік.
+50грн !
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greenozon
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greenozon

Инфинити на 1 год
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 16:27

  IMPRINTER написав:greenozon

Инфинити на 1 год

Скільки раз окупилася вже...якщо не секрет?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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