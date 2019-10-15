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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 жов, 2019 18:41
Anadonta, раніше Інфініті давали на 2 роки?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 15 жов, 2019 19:38
Квесторе_поверніться написав:Anadonta
, раніше Інфініті давали на 2 роки?
Нет, на один. Карта стоила 5000 грн. при условии размещения депозита от 100 тыс. грн. В феврале 2018 г. оформил карту, в феврале этого - перевыпустил...
С марта 2019 г. условия поменялись в худшую сторону.
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Anadonta
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Додано: Сер 16 жов, 2019 03:31
Квесторе_поверніться написав:
Під депо як додаткову дають дешевше, але слід занести 5000000 грн.
обойдутся
greenozon написав:
все просто
у вас є два варіанти
1) купити Інфініті як людина з вулиці - ціна 10 000 грн. срок 3 роки,
чи Платину (дешевше)
2) занести багато грошей на депозити, срок від півроку (пів мільйона якщо хочете Платину), або 5 мільйонів якщо хочете Інфініті і доплатити за додаткову картку Віза,
бо віднедавна (з березня 2019) за депозити банк дає лише карту Мастеркард, а вона не приймає участі в програмі лояльності..ю
По лояльності - 5% за розрахунки Платиною, 7% по Інфініті (є виключення по МСС)
до речі по №2 карту дають сроком лише на 1 рік.
Платина скільки коштує?
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Maksi2
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Додано: Сер 16 жов, 2019 08:53
Maksi2, повна ціна 3000.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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