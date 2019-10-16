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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 828829830831>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 18:41

Anadonta, раніше Інфініті давали на 2 роки?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29732
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 19:38

  Квесторе_поверніться написав:Anadonta, раніше Інфініті давали на 2 роки?


Нет, на один. Карта стоила 5000 грн. при условии размещения депозита от 100 тыс. грн. В феврале 2018 г. оформил карту, в феврале этого - перевыпустил...
С марта 2019 г. условия поменялись в худшую сторону.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 03:31

  Квесторе_поверніться написав:Під депо як додаткову дають дешевше, але слід занести 5000000 грн.

обойдутся :mrgreen:
  greenozon написав:все просто
у вас є два варіанти
1) купити Інфініті як людина з вулиці - ціна 10 000 грн. срок 3 роки,
чи Платину (дешевше)
2) занести багато грошей на депозити, срок від півроку (пів мільйона якщо хочете Платину), або 5 мільйонів якщо хочете Інфініті і доплатити за додаткову картку Віза,
бо віднедавна (з березня 2019) за депозити банк дає лише карту Мастеркард, а вона не приймає участі в програмі лояльності..ю
По лояльності - 5% за розрахунки Платиною, 7% по Інфініті (є виключення по МСС)

до речі по №2 карту дають сроком лише на 1 рік.


Платина скільки коштує?
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 08:53

Maksi2, повна ціна 3000.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29732
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1500 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 10:21

  Maksi2 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Під депо як додаткову дають дешевше, але слід занести 5000000 грн.

обойдутся :mrgreen:
  greenozon написав:все просто
у вас є два варіанти
1) купити Інфініті як людина з вулиці - ціна 10 000 грн. срок 3 роки,
чи Платину (дешевше)
2) занести багато грошей на депозити, срок від півроку (пів мільйона якщо хочете Платину), або 5 мільйонів якщо хочете Інфініті і доплатити за додаткову картку Віза,
бо віднедавна (з березня 2019) за депозити банк дає лише карту Мастеркард, а вона не приймає участі в програмі лояльності..ю
По лояльності - 5% за розрахунки Платиною, 7% по Інфініті (є виключення по МСС)

до речі по №2 карту дають сроком лише на 1 рік.


Платина скільки коштує?


Приватна Платина - 3500 грн, 1 рік
https://www.eximb.com/assets/files/down ... 3-2019.pdf

Депозитна Платина - занести пів мільйона грн і за 700 грн замовити допку., 1 рік теж.
https://www.eximb.com/assets/files/down ... 3-2019.pdf
Востаннє редагувалось greenozon в Сер 16 жов, 2019 13:38, всього редагувалось 1 раз.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:04

  Anadonta написав:Квесторе_поверніться

Ради интереса подсчитал - за 20 месяцев пользования картой начислено почти 36 тыс. бонусов. Но карта действительна еще 5 месяцев, а это еще не менее 9 тыс. бонусов. При этом расходы на карту составили 10 тыс. за 2 года.
Итого +35 тыс. грн. за 2 года владения - не самое плохое капиталовложение!

Ну я бы сказал, что на 25-30% меньше, потому как 2% кешбека можно было получать у других банков не напрягаясь и без вложений, но все равно неплохо
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:07

  greenozon написав:1) купити Інфініті як людина з вулиці - ціна 10 000 грн. срок 3 роки


Воно то на 3 роки, але 10 тис. на рік...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:02

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 11.10.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 11.10.2019 !

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 09:37

Re: Укрексiмбанк

Apple Pay (шёпотом)
Pater
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