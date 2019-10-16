А про гугльпэй ничего не слышно часом? (вааще еле слышненько)
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 жов, 2019 10:53
Додано: Чет 17 жов, 2019 11:00
Re: Укрексiмбанк
Google Pay (шёпотом)
Додано: Чет 17 жов, 2019 12:17
EximBonus
1)Подскажите, при таком варианте будут начислятся бонусы за операции по обеим картам? открываешь основную карту и к ней допку (то есть к одному счету две карты).
2) максимально в кабинете можно зарегистрировать 5 карта. То есть они могут быть все 5шт мои, как и основные, так и допки?
Спасибо
Додано: Чет 17 жов, 2019 12:23
Да
Да
|