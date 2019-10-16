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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 828829830831

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 10:53

  Pater написав:Apple Pay (шёпотом)

А про гугльпэй ничего не слышно часом? (вааще еле слышненько)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:00

Re: Укрексiмбанк

Google Pay (шёпотом)
https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... e-pay.html
Pater
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 12:17

EximBonus

1)Подскажите, при таком варианте будут начислятся бонусы за операции по обеим картам? открываешь основную карту и к ней допку (то есть к одному счету две карты).

2) максимально в кабинете можно зарегистрировать 5 карта. То есть они могут быть все 5шт мои, как и основные, так и допки?

Спасибо
STIGA
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 12:23

Да
Да
mustbe
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  #<1 ... 828829830831
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