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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 жов, 2019 10:53
Pater написав:
Apple Pay (шёпотом)
А про гугльпэй ничего не слышно часом? (вааще еле слышненько)
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Додано: Чет 17 жов, 2019 11:00
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Pater
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Додано: Чет 17 жов, 2019 12:17
1)Подскажите, при таком варианте будут начислятся бонусы за операции по обеим картам? открываешь основную карту и к ней допку (то есть к одному счету две карты).
2) максимально в кабинете можно зарегистрировать 5 карта. То есть они могут быть все 5шт мои, как и основные, так и допки?
Спасибо
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STIGA
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Додано: Чет 17 жов, 2019 12:23
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:27
STIGA написав:
1)Подскажите, при таком варианте будут начислятся бонусы за операции по обеим картам? открываешь основную карту и к ней допку (то есть к одному счету две карты).
2) максимально в кабинете можно зарегистрировать 5 карта. То есть они могут быть все 5шт мои, как и основные, так и допки?
Спасибо
В Симе карты только именные, сколько ждать выпуск карты? Или есть мгновенки?
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STIGA
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