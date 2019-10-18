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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 829830831832>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 10:53

  Pater написав:Apple Pay (шёпотом)

А про гугльпэй ничего не слышно часом? (вааще еле слышненько)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:00

Re: Укрексiмбанк

Google Pay (шёпотом)
https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... e-pay.html
Pater
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 12:17

EximBonus

1)Подскажите, при таком варианте будут начислятся бонусы за операции по обеим картам? открываешь основную карту и к ней допку (то есть к одному счету две карты).

2) максимально в кабинете можно зарегистрировать 5 карта. То есть они могут быть все 5шт мои, как и основные, так и допки?

Спасибо
STIGA
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 12:23

Да
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mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:27

  STIGA написав:1)Подскажите, при таком варианте будут начислятся бонусы за операции по обеим картам? открываешь основную карту и к ней допку (то есть к одному счету две карты).

2) максимально в кабинете можно зарегистрировать 5 карта. То есть они могут быть все 5шт мои, как и основные, так и допки?

Спасибо


В Симе карты только именные, сколько ждать выпуск карты? Или есть мгновенки?
STIGA
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:59

STIGA
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:06

У меня подходит срок Платины, выданной к депозиту. Депозита сейчас нет. Раньше получал за депозит 100 тыс. Почитал тарифы. Новый депозит для Платины теперь 500 тыс. А если карточный счет к депозиту уже есть, то те же условия: 500 тыс. надо заносить на полгода?
Востаннє редагувалось ygn в П'ят 18 жов, 2019 21:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:19

  ygn написав:У меня подходит срок Платины, выданной к депозиту. Депозита сейчас нет. Раньше получал за депозит 100 тыс. Почитал тарифы. Новый депозит для Платины теперь 500 тыс. А если карточный счет к депозиту уже есть, то те же условия: 500 тыс. надо заносить на полгода?

Да, и плюс доки на них, и плюс 700 грн за визу допку
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:20

Я понял, что теперь за 100 тысяч могут Голд только дать + 600 гривен надо доплатить (правда, на 3 года)?
ygn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:28

  ygn написав:Я понял, что теперь за 100 тысяч могут Голд только дать + 600 гривен надо доплатить (правда, на 3 года)?

Судя по тарифам то е так.
curiousobro
 
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