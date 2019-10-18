А про гугльпэй ничего не слышно часом? (вааще еле слышненько)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 жов, 2019 10:53
Додано: Чет 17 жов, 2019 11:00
Re: Укрексiмбанк
Google Pay (шёпотом)
Додано: Чет 17 жов, 2019 12:17
EximBonus
1)Подскажите, при таком варианте будут начислятся бонусы за операции по обеим картам? открываешь основную карту и к ней допку (то есть к одному счету две карты).
2) максимально в кабинете можно зарегистрировать 5 карта. То есть они могут быть все 5шт мои, как и основные, так и допки?
Спасибо
Додано: Чет 17 жов, 2019 12:23
Да
Да
Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:27
В Симе карты только именные, сколько ждать выпуск карты? Или есть мгновенки?
Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:59
STIGA
Депозитні - іменні
чекати від тижня до двох
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:06
У меня подходит срок Платины, выданной к депозиту. Депозита сейчас нет. Раньше получал за депозит 100 тыс. Почитал тарифы. Новый депозит для Платины теперь 500 тыс. А если карточный счет к депозиту уже есть, то те же условия: 500 тыс. надо заносить на полгода?
Востаннє редагувалось ygn в П'ят 18 жов, 2019 21:20, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:19
Да, и плюс доки на них, и плюс 700 грн за визу допку
Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:20
Я понял, что теперь за 100 тысяч могут Голд только дать + 600 гривен надо доплатить (правда, на 3 года)?
Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:28
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