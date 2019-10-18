На даний момент на 3. Минулого року у листопаді уже був Новорічний. Нічого не обіцяю, але можливо варто кілька днів зачекати.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:37
На даний момент на 3. Минулого року у листопаді уже був Новорічний. Нічого не обіцяю, але можливо варто кілька днів зачекати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:24
Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:29
Проценты не сильно интересуют. Если буду заносить, то только на 7 дней и не больше 100 тыс. Я понял, что только для Платины(и выше) есть условие 180 дней.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 23:27
На чому ґрунтуються ваші припущення?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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