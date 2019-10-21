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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:37
ygn написав:
Я понял, что теперь за 100 тысяч могут Голд только дать + 600 гривен надо доплатить (правда, на 3 года)?
На даний момент на 3. Минулого року у листопаді уже був Новорічний. Нічого не обіцяю, але можливо варто кілька днів зачекати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:23
klug
А какую преференцию давал Новорічний?
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ygn
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:24
ygn написав:klug
А какую преференцию давал Новорічний?
Хороший прОцент
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:29
Проценты не сильно интересуют. Если буду заносить, то только на 7 дней и не больше 100 тыс. Я понял, что только для Платины(и выше) есть условие 180 дней.
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ygn
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 23:27
ygn написав:
Проценты не сильно интересуют. Если буду заносить, то только на 7 дней и не больше 100 тыс. Я понял, что только для Платины(и выше) есть условие 180 дней.
На чому ґрунтуються ваші припущення?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 23:37
klug написав: ygn написав:
Проценты не сильно интересуют. Если буду заносить, то только на 7 дней и не больше 100 тыс. Я понял, что только для Платины(и выше) есть условие 180 дней.
На чому ґрунтуються ваші припущення?
На таки тех же тарифах.
Сноска 5 стоит только для платины и инфини вроде. Можно пробовать.
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Додано: Суб 19 жов, 2019 21:21
опять коммуна и пополняхи исчезли
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Додано: Нед 20 жов, 2019 08:52
....скоро сюда с проверочной нагрянут ( по аферам педра и свина..рчука)...
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Додано: Вів 22 жов, 2019 06:02
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Додано: Вів 22 жов, 2019 13:02
Бонусы: Начислили новые по 16.10.2019 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
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