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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 829830831832

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:37

  ygn написав:Я понял, что теперь за 100 тысяч могут Голд только дать + 600 гривен надо доплатить (правда, на 3 года)?

На даний момент на 3. Минулого року у листопаді уже був Новорічний. Нічого не обіцяю, але можливо варто кілька днів зачекати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:23

klug

А какую преференцию давал Новорічний?
ygn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:24

  ygn написав:klug

А какую преференцию давал Новорічний?

Хороший прОцент :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:29

Проценты не сильно интересуют. Если буду заносить, то только на 7 дней и не больше 100 тыс. Я понял, что только для Платины(и выше) есть условие 180 дней.
ygn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 23:27

  ygn написав:Проценты не сильно интересуют. Если буду заносить, то только на 7 дней и не больше 100 тыс. Я понял, что только для Платины(и выше) есть условие 180 дней.

На чому ґрунтуються ваші припущення?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 23:37

  klug написав:
  ygn написав:Проценты не сильно интересуют. Если буду заносить, то только на 7 дней и не больше 100 тыс. Я понял, что только для Платины(и выше) есть условие 180 дней.

На чому ґрунтуються ваші припущення?

На таки тех же тарифах.
Сноска 5 стоит только для платины и инфини вроде. Можно пробовать.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 21:21

опять коммуна и пополняхи исчезли :evil:
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 08:52

Re: Укрексiмбанк

....скоро сюда с проверочной нагрянут ( по аферам педра и свина..рчука)...;)
abc111
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 06:02

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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 13:02

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 16.10.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 16.10.2019 !

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
mustbe
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Подякував: 64 раз.
Подякували: 246 раз.
 
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