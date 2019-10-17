|
|
|
Укрексiмбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 жов, 2019 17:02
Бонусы: Начислили новые по 17.10.2019 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Уже нет !
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2604
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 22 жов, 2019 23:02
Бонусы: Начислили новые по 18.10.2019 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2604
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 23 жов, 2019 11:25
"У випадку, якщо до рахунку більше 6 місяців поспіль немає жодної картки, термін дії якої не закінчився, утримується штраф у розмірі 100 грн.
на місяць." из тарифов к депозитной карте, как это понимать?https://www.eximb.com/assets/files/down ... 3-2019.pdf
-
isen
-
-
- Повідомлень: 452
- З нами з: 21.12.15
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|