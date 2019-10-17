isen написав:"У випадку, якщо до рахунку більше 6 місяців поспіль немає жодної картки, термін дії якої не закінчився, утримується штраф у розмірі 100 грн. на місяць." из тарифов к депозитной карте, как это понимать? https://www.eximb.com/assets/files/down ... 3-2019.pdf
как я понимаю - если карта кончилась (и к счёты больше нету активных карт), и Вы её больше 6 мес не перевыпускаете и счёт не закрываете - то начнут списывать со счёта по 100 грн. в месяц
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) *** осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642