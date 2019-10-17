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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 830831832833

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 17:02

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Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Уже нет !
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 23:02

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Бонусы: Начислили новые по 18.10.2019 !

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:25

Re: Укрексiмбанк

"У випадку, якщо до рахунку більше 6 місяців поспіль немає жодної картки, термін дії якої не закінчився, утримується штраф у розмірі 100 грн.
на місяць." из тарифов к депозитной карте, как это понимать?
https://www.eximb.com/assets/files/down ... 3-2019.pdf
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:04

  isen написав:"У випадку, якщо до рахунку більше 6 місяців поспіль немає жодної картки, термін дії якої не закінчився, утримується штраф у розмірі 100 грн.
на місяць." из тарифов к депозитной карте, как это понимать?
https://www.eximb.com/assets/files/down ... 3-2019.pdf

как я понимаю - если карта кончилась (и к счёты больше нету активных карт), и Вы её больше 6 мес не перевыпускаете и счёт не закрываете - то начнут списывать со счёта по 100 грн. в месяц
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:47

Re: Укрексiмбанк

  isen написав:немає жодної картки, термін дії якої не закінчився


контрадикція в цьому реченні
якщо термін карти не закінчився, значить вона активна
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 18:04

  greenozon написав:
  isen написав:немає жодної картки, термін дії якої не закінчився


контрадикція в цьому реченні
якщо термін карти не закінчився, значить вона активна

Можна вольовим рішенням її анулювати :)
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 20:16

  greenozon написав:
  isen написав:немає жодної картки, термін дії якої не закінчився


контрадикція в цьому реченні
якщо термін карти не закінчився, значить вона активна

А хіба не може бути такого, що її й не випускали?
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