isen написав:"У випадку, якщо до рахунку більше 6 місяців поспіль немає жодної картки, термін дії якої не закінчився, утримується штраф у розмірі 100 грн. на місяць." из тарифов к депозитной карте, как это понимать? https://www.eximb.com/assets/files/down ... 3-2019.pdf
как я понимаю - если карта кончилась (и к счёты больше нету активных карт), и Вы её больше 6 мес не перевыпускаете и счёт не закрываете - то начнут списывать со счёта по 100 грн. в месяц
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) *** осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
isen написав:немає жодної картки, термін дії якої не закінчився
контрадикція в цьому реченні якщо термін карти не закінчився, значить вона активна
Можна вольовим рішенням її анулювати
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isen написав:немає жодної картки, термін дії якої не закінчився
контрадикція в цьому реченні якщо термін карти не закінчився, значить вона активна
Написано коряво, але мається на увазі, що якщо термін дії депозитної картки закінчився і її не перевипущено, і немає до рахунку жодної іншої активної картки (допки), але на рахунку є залишок коштів, то через 6 міс. почнуть списувати по 100 грн. на місяць за обслуговування рахунку без активної картки до нього.