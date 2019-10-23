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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 831832833834

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:01

  Banki написав:Є такі що оформили кредит під депо?
https://www.eximb.com/ua/business/pryvatnym-klientam/pryvatnym-klientam-kredituvannya/kredytni-linii-pid-zastavu-depozytu.html


так у них як і в ПроКредит немає грейс-періоду, в чому сенс?
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:20

  Basilio2020 написав:
  Banki написав:Є такі що оформили кредит під депо?
https://www.eximb.com/ua/business/pryvatnym-klientam/pryvatnym-klientam-kredituvannya/kredytni-linii-pid-zastavu-depozytu.html


так у них як і в ПроКредит немає грейс-періоду, в чому сенс?

якщо під це розмістити депо, звичайно сенсу немає, а якщо він там є? чом би і ні?...
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:23

IMPRINTER
та от і хочу знайти реального клієнта, бо говрять зовсім протележні речі що на відділенні що на 0800.
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:28

Re: Укрексiмбанк

Я узнавал про эту шнягу. Вроде на грейсовую нельзя поставить. А так вроде работает.
Надо сразу идти в отдел кредитования-желательно в головном в городе. Обычные куры ниче не знают и не умеют.
И она вроде как возобновляемая. Погасил и кури. Потом опять снес. Но проценты так и не понял по проводке или как...
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:31

якого типу це кредит - кеш кредит (готівка) чи КЛ на карту
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:12

Re: Укрексiмбанк

На карту я так понял.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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  #<1 ... 831832833834
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