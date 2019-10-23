Додано: Чет 24 жов, 2019 11:28

Я узнавал про эту шнягу. Вроде на грейсовую нельзя поставить. А так вроде работает.

Надо сразу идти в отдел кредитования-желательно в головном в городе. Обычные куры ниче не знают и не умеют.

И она вроде как возобновляемая. Погасил и кури. Потом опять снес. Но проценты так и не понял по проводке или как...