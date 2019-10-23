Banki написав:Є такі що оформили кредит під депо?
https://www.eximb.com/ua/business/pryvatnym-klientam/pryvatnym-klientam-kredituvannya/kredytni-linii-pid-zastavu-depozytu.html
так у них як і в ПроКредит немає грейс-періоду, в чому сенс?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 жов, 2019 11:01
так у них як і в ПроКредит немає грейс-періоду, в чому сенс?
Додано: Чет 24 жов, 2019 11:20
якщо під це розмістити депо, звичайно сенсу немає, а якщо він там є? чом би і ні?...
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Чет 24 жов, 2019 11:23
IMPRINTER
та от і хочу знайти реального клієнта, бо говрять зовсім протележні речі що на відділенні що на 0800.
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Чет 24 жов, 2019 11:28
Re: Укрексiмбанк
Я узнавал про эту шнягу. Вроде на грейсовую нельзя поставить. А так вроде работает.
Надо сразу идти в отдел кредитования-желательно в головном в городе. Обычные куры ниче не знают и не умеют.
И она вроде как возобновляемая. Погасил и кури. Потом опять снес. Но проценты так и не понял по проводке или как...
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: Чет 24 жов, 2019 11:31
якого типу це кредит - кеш кредит (готівка) чи КЛ на карту
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 24 жов, 2019 12:12
Re: Укрексiмбанк
На карту я так понял.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: Чет 24 жов, 2019 15:02
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Додано: Чет 24 жов, 2019 16:02
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