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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 832833834835

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 00:02

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Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:56

  Banki написав:Є такі що оформили кредит під депо?
https://www.eximb.com/ua/business/pryvatnym-klientam/pryvatnym-klientam-kredituvannya/kredytni-linii-pid-zastavu-depozytu.html


Пользуюсь около 2-х лет.
Грейса нет.
Если надо погасить кредитку, а свои будут через несколько дней, самое оно.
У меня на этой карте подвязана бонусная программа, тоже удобно.

Единственное но, способ оформления :twisted:
Документы требуют такие, что вгоняют тебя в ступор :mrgreen:
имею 8 кредиток, за эту доставали больше всех :D
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:02

Andi_30
Так вони ще і документи запитують? :shock:
овер на дипозитку встановили чи новий відкривали рахунок і в якому тарифі?
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
Повідомлень: 566
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  #<1 ... 832833834835
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