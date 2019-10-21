|
|
|
Укрексiмбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 жов, 2019 00:02
Бонусы: Начислили новые по 21.10.2019 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2620
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:56
Пользуюсь около 2-х лет.
Грейса нет.
Если надо погасить кредитку, а свои будут через несколько дней, самое оно.
У меня на этой карте подвязана бонусная программа, тоже удобно.
Единственное но, способ оформления
Документы требуют такие, что вгоняют тебя в ступор
имею 8 кредиток, за эту доставали больше всех
-
Andi_30
-
-
- Повідомлень: 215
- З нами з: 25.05.12
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:02
Andi_30
Так вони ще і документи запитують?
овер на дипозитку встановили чи новий відкривали рахунок і в якому тарифі?
Одна бджола мало меду наносить...
-
Banki
-
-
- Повідомлень: 566
- З нами з: 07.05.13
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|