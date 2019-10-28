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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 834835836837

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 11:16

Открытие депо и отмена лонгации - только в отделении
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 11:20

  isen написав:Добрый день.
Открыл депо в валюте, с выплатой после окончания на текущий счет и автопролонгацией. Решил открыть карту под депо и переподвязать выплату после окончания, в отделении сказали что это можно сделать только после окончания депо и автопролонгация отменяется только в отделении, врут или правду сказали?


всё правильно сказали счета они не переподвязуют
з.ы.
"иногда" отменить пролонгацию можно ещё звонком своему менеджеру (в отделение)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 13:39

  alex2013a90 написав:Подскажите, возможно ли оформление депозита в этом банке через интернет банкинг или через мобильный банкинг онлайн, без посещения отделения банка?


Коротка відповідь - ні

довша - через веб ІБ можна "глядіти" за депозитами і поповнювати (якщо таке дозволено договором)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 16:59

Re: Укрексiмбанк

  uaprofi написав:правильно сказали счета они не переподвязуют

Маю іншу практику.
% капали щомісячно по депо на зарплатну картку.
Випустили картку під депо і перепідвязали виплату % на цю карту.
Так є можливо.
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 18:34

Квесторе_поверніться

яка назва депозитного продукту
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 19:11

  greenozon написав:Квесторе_поверніться

яка назва депозитного продукту

Не пригадаю...оформлювався років 5 тому, весь час пролонгувався.
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