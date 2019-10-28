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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 жов, 2019 11:16
Открытие депо и отмена лонгации - только в отделении
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Додано: Пон 28 жов, 2019 11:20
isen написав:
Добрый день.
Открыл депо в валюте, с выплатой после окончания на текущий счет и автопролонгацией. Решил открыть карту под депо и переподвязать выплату после окончания, в отделении сказали что это можно сделать только после окончания депо и автопролонгация отменяется только в отделении, врут или правду сказали?
всё правильно сказали счета они не переподвязуют
з.ы.
"иногда" отменить пролонгацию можно ещё звонком своему менеджеру (в отделение)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Пон 28 жов, 2019 13:39
alex2013a90 написав:
Подскажите, возможно ли оформление депозита в этом банке через интернет банкинг или через мобильный банкинг онлайн, без посещения отделения банка?
Коротка відповідь - ні
довша - через веб ІБ можна "глядіти" за депозитами і поповнювати (якщо таке дозволено договором)
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greenozon
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Додано: Пон 28 жов, 2019 16:59
uaprofi написав:
правильно сказали счета они не переподвязуют
Маю іншу практику.
% капали щомісячно по депо на зарплатну картку.
Випустили картку під депо і перепідвязали виплату % на цю карту.
Так є можливо.
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Додано: Пон 28 жов, 2019 18:34
Квесторе_поверніться
яка назва депозитного продукту
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greenozon
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Додано: Пон 28 жов, 2019 19:11
greenozon написав:Квесторе_поверніться
яка назва депозитного продукту
Не пригадаю...оформлювався років 5 тому, весь час пролонгувався.
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Квесторе_поверніться
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