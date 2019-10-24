RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 835836837838

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 12:02

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 24.10.2019 ! Марке

Бонусы: Начислили новые по 24.10.2019 !

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Уже есть !
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2659
З нами з: 27.12.17
Подякував: 65 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 19:02

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 25.10.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 25.10.2019 !

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2659
З нами з: 27.12.17
Подякував: 65 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:02

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 26.10.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 26.10.2019 !

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2659
З нами з: 27.12.17
Подякував: 65 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:02

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 27.10.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 27.10.2019 !

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2659
З нами з: 27.12.17
Подякував: 65 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:02

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 27.10.2019 !

Бонусы: Начислили новые по 27.10.2019 !

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2659
З нами з: 27.12.17
Подякував: 65 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:13

mustbe

ваш бот кинув дубль на 27 число -

"EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 27.10.2019 !"

чому :?:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6389
З нами з: 01.06.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:30

  greenozon написав:mustbe

ваш бот кинув дубль на 27 число -

"EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 27.10.2019 !"

чому :?:

Это элементарно - в течении дня может быть несколько оплат. К примеру утром и вечером. Часто вечерние проводятся в эксим-бонусе позже утренних. Бот, имея набор оплат так на это реагирует - выдавая дважды информацию о появившемся обновлении бонусов
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3168
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 643 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 00:14

Re: Укрексiмбанк

доларові ставки знову просіли
вирівнюються держбанки
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3262
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 308 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 00:59

Агов, куди просіли!? Нам цей антитренд ні до чого. Час уже Новорічний запускати з 202,0%
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3698
З нами з: 18.08.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 835836837838
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: klug і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.