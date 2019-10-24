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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 жов, 2019 12:02
Бонусы: Начислили новые по 24.10.2019 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Уже есть !
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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mustbe
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- Повідомлень: 2660
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 254 раз.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 19:02
Бонусы: Начислили новые по 25.10.2019 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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mustbe
-
-
- Повідомлень: 2660
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 254 раз.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:02
Бонусы: Начислили новые по 26.10.2019 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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mustbe
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- Повідомлень: 2660
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 254 раз.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:02
Бонусы: Начислили новые по 27.10.2019 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
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mustbe
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- Повідомлень: 2660
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 254 раз.
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:02
Бонусы: Начислили новые по 27.10.2019 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
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mustbe
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:13
mustbe
ваш бот кинув дубль на 27 число -
"EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 27.10.2019 !"
чому
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greenozon
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:30
greenozon написав:mustbe
ваш бот кинув дубль на 27 число -
"EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 27.10.2019 !"
чому
Это элементарно - в течении дня может быть несколько оплат. К примеру утром и вечером. Часто вечерние проводятся в эксим-бонусе позже утренних. Бот, имея набор оплат так на это реагирует - выдавая дважды информацию о появившемся обновлении бонусов
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Flamingo
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Додано: Суб 02 лис, 2019 00:14
доларові ставки знову просіли
вирівнюються держбанки
промокод від Мінфіна UF9U733
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wolt450
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Додано: Суб 02 лис, 2019 00:59
Агов, куди просіли!? Нам цей антитренд ні до чого. Час уже Новорічний запускати з 202,0%
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Суб 02 лис, 2019 08:15
klug написав:
Агов, куди просіли!? Нам цей антитренд ні до чого. Час уже Новорічний запускати з 2,020%
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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