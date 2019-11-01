а ви пам'ятаєте коли попередні Новорічні пустили в масу?
до речі в тому АТМ де є закидаю кеш на карту ще досі валяються проспекти-рекламки Новорічнго депо... були часи
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лис, 2019 10:44
Re: Укрексiмбанк
а ви пам'ятаєте коли попередні Новорічні пустили в масу?
до речі в тому АТМ де є закидаю кеш на карту ще досі валяються проспекти-рекламки Новорічнго депо... були часи
+50грн !
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