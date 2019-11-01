а ви пам'ятаєте коли попередні Новорічні пустили в масу?
до речі в тому АТМ де є закидаю кеш на карту ще досі валяються проспекти-рекламки Новорічнго депо... були часи
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лис, 2019 10:44
Re: Укрексiмбанк
а ви пам'ятаєте коли попередні Новорічні пустили в масу?
до речі в тому АТМ де є закидаю кеш на карту ще досі валяються проспекти-рекламки Новорічнго депо... були часи
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 02 лис, 2019 12:00
По Новорічному було менше 18% грязними і на 6 місяців.
В ПОРОХбанці на 10 років під 18% грязними вже є...всі в ПОРОХбанку.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 02 лис, 2019 12:29
авантюра
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 02 лис, 2019 13:03
В тематичной ветке уже весьма иронично назвали клиента миба манюпасом,в эксиме пока не 18, а 16,8 . Единственное,чем меня эксим раздражает это снобизмом у кассиров,которые цинично перепроверяют крайне придирчиво любой кешь
никому не верю
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