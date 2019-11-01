а ви пам'ятаєте коли попередні Новорічні пустили в масу?
до речі в тому АТМ де є закидаю кеш на карту ще досі валяються проспекти-рекламки Новорічнго депо... були часи
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Додано: Суб 02 лис, 2019 10:44
Re: Укрексiмбанк
а ви пам'ятаєте коли попередні Новорічні пустили в масу?
до речі в тому АТМ де є закидаю кеш на карту ще досі валяються проспекти-рекламки Новорічнго депо... були часи
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 02 лис, 2019 12:00
По Новорічному було менше 18% грязними і на 6 місяців.
В ПОРОХбанці на 10 років під 18% грязними вже є...всі в ПОРОХбанку.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 02 лис, 2019 12:29
авантюра
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 02 лис, 2019 13:03
В тематичной ветке уже весьма иронично назвали клиента миба манюпасом,в эксиме пока не 18, а 16,8 . Единственное,чем меня эксим раздражает это снобизмом у кассиров,которые цинично перепроверяют крайне придирчиво любой кешь
никому не верю
Додано: Суб 02 лис, 2019 18:02
Re: Укрексiмбанк
Что не так?
Нужно было родичу срочно запрвиться. Я свои бонусы кидаю на свою фишку Окко, доставка - ожидание, ушли, на фишке пока нет. Звонок на горячку - зашли, можно заправляться. Но в фишке по прежнему не видно. Родич присоеденяет мою фишку до своей, отсылаю ему фото своей фишки. Едет на Окко, своим телефоном пробует на колонке по пей еще получить -0,50грн/л. Не получается, не видно бонусных денег, только те что на фишке, их маловато. Идет к оператору, успешно заправляется, оператор бонусы видит, но естественно без -0,50.
Фу, ото намутили, но что не так? Почему не прошло по пей? Знающие правильный алгоритм по пей - поделитесь, можно в пп. Возможно причины - чужой телефон или то что еще не было видно бонусов, или ...? Спасибо.
Да, на свою фишку бо знижка, а у родича - нет.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 18:07
Re: Укрексiмбанк
так ОККО просит 24ч на подобное зачисление/синхронизацию бонусов
Они отображаются в экке как рукопожатие, проверяйте
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 02 лис, 2019 18:12
Re: Укрексiмбанк
Что проверять? Вы б хотя бы сообщения от Фишки читали.
До 15:00 3.11 Фишка не работает. За это после 15:00 в воскресенье до конца дня Фишка нальёт дополнительные 50 копеек при заправке.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 02 лис, 2019 18:17
Re: Укрексiмбанк
А де было такое сообщение? У меня в ОККО Пэе такого не было, узнал от оператора, поэтому заехал на ВОГ
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 02 лис, 2019 18:22
Re: Укрексiмбанк
Заправка была еще 31.10 до ограничений на фишке.
По пею ни разу не пробовали, как на колонке в приложении выбрать использование бонусов? Они видны?
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Додано: Суб 02 лис, 2019 18:31
Видны в выписке по балансу с иконкой "рукопожатие"
Если они активировались, то списываются автоматом, на всю катушку. Остаток доступен для сл. оплаты
... делайте хоть что-нибудь!
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