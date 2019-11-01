Додано: Суб 02 лис, 2019 18:12

Что проверять? Вы б хотя бы сообщения от Фишки читали.

До 15:00 3.11 Фишка не работает. За это после 15:00 в воскресенье до конца дня Фишка нальёт дополнительные 50 копеек при заправке.

Кто не пьёт, тот не рискует.