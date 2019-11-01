clientage
Значит проблема в том, что бонусов еще не было видно. Видимо на следующий день, когда они стали видны - могло получиться? Чужой телефон не будет еще одной проблемой?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лис, 2019 18:36
clientage
Значит проблема в том, что бонусов еще не было видно. Видимо на следующий день, когда они стали видны - могло получиться? Чужой телефон не будет еще одной проблемой?
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Додано: Суб 02 лис, 2019 18:57
так тут не телефон важен, а сам экк, который привязан на какой-то тел
Я пополняю бонусами три разных экка (номера Фишки), все норм.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 02 лис, 2019 19:26
clientage
Эт понятно. Вы пополняете другую фишку и ее владелец со своим телефоном на который она подвязана естественно не имеет проблем. А будет ли доступно -0,5 по моей фишке и другому телефону? Вот где разница.
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