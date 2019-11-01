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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 837838839840

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 18:36

clientage
Значит проблема в том, что бонусов еще не было видно. Видимо на следующий день, когда они стали видны - могло получиться? Чужой телефон не будет еще одной проблемой?
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valya
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 18:57

  valya написав:clientage
Значит проблема в том, что бонусов еще не было видно. Видимо на следующий день, когда они стали видны - могло получиться? Чужой телефон не будет еще одной проблемой?

так тут не телефон важен, а сам экк, который привязан на какой-то тел
Я пополняю бонусами три разных экка (номера Фишки), все норм.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 19:26

clientage
Эт понятно. Вы пополняете другую фишку и ее владелец со своим телефоном на который она подвязана естественно не имеет проблем. А будет ли доступно -0,5 по моей фишке и другому телефону? Вот где разница.
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valya
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 19:38

  valya написав:clientage
Эт понятно. Вы пополняете другую фишку и ее владелец со своим телефоном на который она подвязана естественно не имеет проблем. А будет ли доступно -0,5 по моей фишке и другому телефону? Вот где разница.

А шо за -0.5?
Скидка за ОККО Пэй? Она доступна любому, кто платит через ОККО Пэй и на это никак не влияют оте бабитские 500.
ОККО (в отличие от ВОГ) интересен тем, шо его бонусы насчитываются от литража, а не сумммы оплаты. Т.е. вот у меня, например, при оплате 35л через Пэй, снялось 500грн бабитами и 562.25грн с карты и 15.40 еще бонусы на Фишке завалялись, при этом начислилось на Фишку 122,5 грн=(3+0.5)х35, которые стали доступны через 24ч.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 20:24

clientage
-0,5 - знижка 50коп. именно за пей. Пей - приложением телефона, чужого, не хозяина фишки. Вот где собака ...
Без пея - на кассе все работает.
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valya
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 20:53

  valya написав:clientage
-0,5 - знижка 50коп. именно за пей. Пей - приложением телефона, чужого, не хозяина фишки. Вот где собака ...
Без пея - на кассе все работает.

Ну как это чужого?
К Фишке привязан телепон. При установке Пэй-приложухи спросят номер телепона, если укажете другой телепон, то Фишка не подтянется, но можно выпустить виртуальную Фишку. Т.е. все завязано в конце концов именно на телепон, к которому может быть привязано несколько Фишек, но тока одна их них будет главной -- с неё можно расчитываться баллами на кассе.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 837838839840
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