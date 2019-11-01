clientage
Значит проблема в том, что бонусов еще не было видно. Видимо на следующий день, когда они стали видны - могло получиться? Чужой телефон не будет еще одной проблемой?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лис, 2019 18:36
clientage
Значит проблема в том, что бонусов еще не было видно. Видимо на следующий день, когда они стали видны - могло получиться? Чужой телефон не будет еще одной проблемой?
*******
Додано: Суб 02 лис, 2019 18:57
так тут не телефон важен, а сам экк, который привязан на какой-то тел
Я пополняю бонусами три разных экка (номера Фишки), все норм.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 02 лис, 2019 19:26
clientage
Эт понятно. Вы пополняете другую фишку и ее владелец со своим телефоном на который она подвязана естественно не имеет проблем. А будет ли доступно -0,5 по моей фишке и другому телефону? Вот где разница.
*******
Додано: Суб 02 лис, 2019 19:38
А шо за -0.5?
Скидка за ОККО Пэй? Она доступна любому, кто платит через ОККО Пэй и на это никак не влияют оте бабитские 500.
ОККО (в отличие от ВОГ) интересен тем, шо его бонусы насчитываются от литража, а не сумммы оплаты. Т.е. вот у меня, например, при оплате 35л через Пэй, снялось 500грн бабитами и 562.25грн с карты и 15.40 еще бонусы на Фишке завалялись, при этом начислилось на Фишку 122,5 грн=(3+0.5)х35, которые стали доступны через 24ч.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 02 лис, 2019 20:24
clientage
-0,5 - знижка 50коп. именно за пей. Пей - приложением телефона, чужого, не хозяина фишки. Вот где собака ...
Без пея - на кассе все работает.
*******
Додано: Суб 02 лис, 2019 20:53
Ну как это чужого?
К Фишке привязан телепон. При установке Пэй-приложухи спросят номер телепона, если укажете другой телепон, то Фишка не подтянется, но можно выпустить виртуальную Фишку. Т.е. все завязано в конце концов именно на телепон, к которому может быть привязано несколько Фишек, но тока одна их них будет главной -- с неё можно расчитываться баллами на кассе.
... делайте хоть что-нибудь!
|