clientage
Значит проблема в том, что бонусов еще не было видно. Видимо на следующий день, когда они стали видны - могло получиться? Чужой телефон не будет еще одной проблемой?
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Додано: Суб 02 лис, 2019 18:36
clientage
Значит проблема в том, что бонусов еще не было видно. Видимо на следующий день, когда они стали видны - могло получиться? Чужой телефон не будет еще одной проблемой?
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Додано: Суб 02 лис, 2019 18:57
так тут не телефон важен, а сам экк, который привязан на какой-то тел
Я пополняю бонусами три разных экка (номера Фишки), все норм.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 02 лис, 2019 19:26
clientage
Эт понятно. Вы пополняете другую фишку и ее владелец со своим телефоном на который она подвязана естественно не имеет проблем. А будет ли доступно -0,5 по моей фишке и другому телефону? Вот где разница.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 19:38
А шо за -0.5?
Скидка за ОККО Пэй? Она доступна любому, кто платит через ОККО Пэй и на это никак не влияют оте бабитские 500.
ОККО (в отличие от ВОГ) интересен тем, шо его бонусы насчитываются от литража, а не сумммы оплаты. Т.е. вот у меня, например, при оплате 35л через Пэй, снялось 500грн бабитами и 562.25грн с карты и 15.40 еще бонусы на Фишке завалялись, при этом начислилось на Фишку 122,5 грн=(3+0.5)х35, которые стали доступны через 24ч.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 02 лис, 2019 20:24
clientage
-0,5 - знижка 50коп. именно за пей. Пей - приложением телефона, чужого, не хозяина фишки. Вот где собака ...
Без пея - на кассе все работает.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 20:53
Ну как это чужого?
К Фишке привязан телепон. При установке Пэй-приложухи спросят номер телепона, если укажете другой телепон, то Фишка не подтянется, но можно выпустить виртуальную Фишку. Т.е. все завязано в конце концов именно на телепон, к которому может быть привязано несколько Фишек, но тока одна их них будет главной -- с неё можно расчитываться баллами на кассе.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 02 лис, 2019 21:19
clientage
Вот-вот тут и собака... Сначала.
У родича свой номер телефона, своя виртуальная фишка, к ней привязана моя пластиковая фишка. Я кидаю бабитские на свою фишку (у меня свой номер телефона).
Родич заправляется по моей привязаной фишке, но тока на кассе! По пею не прошло только через то что бабитские еще не были видны или и через то что номер телефона не моей фишки?
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Додано: Суб 02 лис, 2019 22:08
По сути дела это вы заправились через кассу. А вот у вас есть Пэй, какая карта там привязана?
... делайте хоть что-нибудь!
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