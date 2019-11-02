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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 838839840841

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 12:26

clientage
Карта давно с кассы, моя на мой акк и телефон, пользуюсь интернет-приложением на компе. А родич привязал ее допкой к своей виртуальной фишке. Т.е., родич пробовал допкой по пею - не прошло, а в кассе сработало.
Повторяю, был еще один затик - не прошло 24 часа, хотя ГЛ подтвердила заход бабитов, потому и касса обслужила.
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valya
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 12:31

  valya написав:clientage
Карта давно с кассы, моя на мой акк и телефон, пользуюсь интернет-приложением на компе. А родич привязал ее допкой к своей виртуальной фишке. Т.е., родич пробовал допкой по пею - не прошло, а в кассе сработало.
Повторяю, был еще один затик - не прошло 24 часа, хотя ГЛ подтвердила заход бабитов, потому и касса обслужила.

Думаю, шо эта карта не будет у родыча вааще работать :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 14:13

Re: Укрексiмбанк

  valya написав:Повторяю, был еще один затик - не прошло 24 часа, хотя ГЛ подтвердила заход бабитов, потому и касса обслужила.
Ни разу за последние полтора года не ждал от момента заказа сертификата ОККО до момента заправки более 8 часов. Было даже меньше часа. Но чаще через 2-3 часа после заказа. Только раз был пролет - но тогда на заправке вообще сеть фишки легла. Так что имхо это вовсе не затык
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 14:24

clientage
Как это не будет у родича работать, он заправился моими бабитами с моей фишки (без ее физического присутствия - только фото в телефоне родича), которая привязана к его виртуальной. Правда только на кассе, не по пею и без -50коп/л.
Наверное пора прекращать обсуждение, нить потеряна. Спасибо за участие, будем сами еще пробовать варианты.
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valya
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 14:45

  valya написав:clientage
Как это не будет у родича работать, он заправился моими бабитами с моей фишки (без ее физического присутствия - только фото в телефоне родича), которая привязана к его виртуальной. Правда только на кассе, не по пею и без -50коп/л.
Наверное пора прекращать обсуждение, нить потеряна. Спасибо за участие, будем сами еще пробовать варианты.

Вот при такой заправке через кассу положены бонусы от Фишки -- 1% от суммы платежа.
Вот на чей экк они капнули: вам или родычу -- тот и заправился :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 838839840841
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