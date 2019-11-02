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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лис, 2019 12:26
clientage
Карта давно с кассы, моя на мой акк и телефон, пользуюсь интернет-приложением на компе. А родич привязал ее допкой к своей виртуальной фишке. Т.е., родич пробовал допкой по пею - не прошло, а в кассе сработало.
Повторяю, был еще один затик - не прошло 24 часа, хотя ГЛ подтвердила заход бабитов, потому и касса обслужила.
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valya
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Додано: Нед 03 лис, 2019 12:31
valya написав:clientage
Карта давно с кассы, моя на мой акк и телефон, пользуюсь интернет-приложением на компе. А родич привязал ее допкой к своей виртуальной фишке. Т.е., родич пробовал допкой по пею - не прошло, а в кассе сработало.
Повторяю, был еще один затик - не прошло 24 часа, хотя ГЛ подтвердила заход бабитов, потому и касса обслужила.
Думаю, шо эта карта не будет у родыча вааще работать
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 03 лис, 2019 14:13
valya написав:
Повторяю, был еще один затик - не прошло 24 часа, хотя ГЛ подтвердила заход бабитов, потому и касса обслужила.
Ни разу за последние полтора года не ждал от момента заказа сертификата ОККО до момента заправки более 8 часов. Было даже меньше часа. Но чаще через 2-3 часа после заказа. Только раз был пролет - но тогда на заправке вообще сеть фишки легла. Так что имхо это вовсе не затык
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Flamingo
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Додано: Нед 03 лис, 2019 14:24
clientage
Как это не будет у родича работать, он заправился моими бабитами с моей фишки (без ее физического присутствия - только фото в телефоне родича), которая привязана к его виртуальной. Правда только на кассе, не по пею и без -50коп/л.
Наверное пора прекращать обсуждение, нить потеряна. Спасибо за участие, будем сами еще пробовать варианты.
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valya
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Додано: Нед 03 лис, 2019 14:45
valya написав:clientage
Как это не будет у родича работать, он заправился моими бабитами с моей фишки (без ее физического присутствия - только фото в телефоне родича), которая привязана к его виртуальной. Правда только на кассе, не по пею и без -50коп/л.
Наверное пора прекращать обсуждение, нить потеряна. Спасибо за участие, будем сами еще пробовать варианты.
Вот при такой заправке через кассу положены бонусы от Фишки -- 1% от суммы платежа.
Вот на чей экк они капнули: вам или родычу -- тот и заправился
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clientage
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Додано: Нед 03 лис, 2019 20:54
clientage
Фишка по которой запрвлялся родич моя и персональная знижка тоже моя, знижка капнула мне, пользоваться можем оба патамушо счета фишек объеденены.
К пею не имеет отношения.
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valya
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Додано: Нед 03 лис, 2019 21:00
valya написав:clientage
Чушь. Фишка по которой запрвлялся родич моя и персональная знижка тоже моя, знижка капнула мне, пользоваться можем оба патамушо счета фишек объеденены.
Пользоваться то можете, но то все ваше значит. Но Пэй привязан к номеру телепона, а к телепону можно привязать кучу Фишек(которые раздать куму/свату/брату), но только ОДНА из них будет основной, это та, с которой кассир может списать бонусы. И все бонусы будут капать вам на основную Фишку, а вы уж сами благодарите кума/свата/брата
ПС. Мож наш ОККО-диспут любимый модер какнить втулит на Как экономить на каждом литре бензина
?
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clientage
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Додано: Нед 03 лис, 2019 21:13
clientage
Не возражаю!
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