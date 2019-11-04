Додано: Вів 05 лис, 2019 11:35

господа свини, вопрос.

поменял баллы на серт ОККО указав номер фишки и тип топлива.

сейчас в истории статус обробляеться.

Когда статус измениься на оброблено (доставленно), это означает что деньги уже капнули на фишку или нет?

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