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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 839840841842

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:56

clientage

написано в памятке к серту

Знижка не відображається на балансі Вашого акаунту в програмі FISHKA. Баланс картки FISHKA можна дізнатися зателефонувавши на гарячу лінію FISHKA: 0 800 505 118

так видно получается в кабинете фишки или нет, если взял а-95 ?
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 12:04

  IMPRINTER написав:clientage

написано в памятке к серту

Знижка не відображається на балансі Вашого акаунту в програмі FISHKA. Баланс картки FISHKA можна дізнатися зателефонувавши на гарячу лінію FISHKA: 0 800 505 118

так видно получается в кабинете фишки или нет, если взял а-95 ?

Видно в списке расходно/приходных операций. А в бонусном балансе НЕ отображается
И мне кажется, шо тип бензуса до лампочки, хоть дизтопливо указывай для бабитов, а сам покупай А-95... Хотя я не проверял :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 16:57

clientage

свини говорят, что надо таки выбирать конкретное топливо
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:49

господа, скажите, не могу понять к меня тратты за 28.10.2019 г. до сих пор подсвечены желтым .. это тчо они в холде до сих пор? как у вас?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:00

  IMPRINTER написав:господа, скажите, не могу понять к меня тратты за 28.10.2019 г. до сих пор подсвечены желтым .. это тчо они в холде до сих пор? как у вас?

Провелось по 2-е
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