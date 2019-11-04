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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лис, 2019 11:56
clientage
написано в памятке к серту
Знижка не відображається на балансі Вашого акаунту в програмі FISHKA. Баланс картки FISHKA можна дізнатися зателефонувавши на гарячу лінію FISHKA: 0 800 505 118
так видно получается в кабинете фишки или нет, если взял а-95 ?
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Додано: Вів 05 лис, 2019 12:04
IMPRINTER написав:clientage
написано в памятке к серту
Знижка не відображається на балансі Вашого акаунту в програмі FISHKA. Баланс картки FISHKA можна дізнатися зателефонувавши на гарячу лінію FISHKA: 0 800 505 118
так видно получается в кабинете фишки или нет, если взял а-95 ?
Видно в списке расходно/приходных операций. А в бонусном балансе НЕ отображается
И мне кажется, шо тип бензуса до лампочки, хоть дизтопливо указывай для бабитов, а сам покупай А-95... Хотя я не проверял
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 05 лис, 2019 16:57
clientage
свини говорят, что надо таки выбирать конкретное топливо
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Додано: Вів 05 лис, 2019 20:49
господа, скажите, не могу понять к меня тратты за 28.10.2019 г. до сих пор подсвечены желтым .. это тчо они в холде до сих пор? как у вас?
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Додано: Вів 05 лис, 2019 21:00
IMPRINTER написав:
господа, скажите, не могу понять к меня тратты за 28.10.2019 г. до сих пор подсвечены желтым .. это тчо они в холде до сих пор? как у вас?
Провелось по 2-е
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