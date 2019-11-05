|
|
|
Укрексiмбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лис, 2019 11:56
clientage
написано в памятке к серту
Знижка не відображається на балансі Вашого акаунту в програмі FISHKA. Баланс картки FISHKA можна дізнатися зателефонувавши на гарячу лінію FISHKA: 0 800 505 118
так видно получается в кабинете фишки или нет, если взял а-95 ?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36623
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 5831 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Вів 05 лис, 2019 12:04
IMPRINTER написав:clientage
написано в памятке к серту
Знижка не відображається на балансі Вашого акаунту в програмі FISHKA. Баланс картки FISHKA можна дізнатися зателефонувавши на гарячу лінію FISHKA: 0 800 505 118
так видно получается в кабинете фишки или нет, если взял а-95 ?
Видно в списке расходно/приходных операций. А в бонусном балансе НЕ отображается
И мне кажется, шо тип бензуса до лампочки, хоть дизтопливо указывай для бабитов, а сам покупай А-95... Хотя я не проверял
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 29507
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2358 раз.
- Подякували: 3411 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 05 лис, 2019 16:57
clientage
свини говорят, что надо таки выбирать конкретное топливо
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36623
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 5831 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Вів 05 лис, 2019 20:49
господа, скажите, не могу понять к меня тратты за 28.10.2019 г. до сих пор подсвечены желтым .. это тчо они в холде до сих пор? как у вас?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36623
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 5831 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Вів 05 лис, 2019 21:00
IMPRINTER написав:
господа, скажите, не могу понять к меня тратты за 28.10.2019 г. до сих пор подсвечены желтым .. это тчо они в холде до сих пор? как у вас?
Провелось по 2-е
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4162
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 281 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 лис, 2019 21:08
guntherhouse777 написав: IMPRINTER написав:
господа, скажите, не могу понять к меня тратты за 28.10.2019 г. до сих пор подсвечены желтым .. это тчо они в холде до сих пор? как у вас?
Провелось по 2-е
так у меня тоже, а вот именно 28-е висит
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36623
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 5831 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Вів 05 лис, 2019 21:12
IMPRINTER написав:
господа, скажите, не могу понять к меня тратты за 28.10.2019 г. до сих пор подсвечены желтым .. это тчо они в холде до сих пор? как у вас?
У меня одна проводка за 26 в холде. Но это загран дьютик - так что наверное это норм. Из укр.транзакций все проведено по 2.11.2019 включительно
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 3190
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 652 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 лис, 2019 21:21
IMPRINTER написав:
господа, скажите, не могу понять к меня тратты за 28.10.2019 г. до сих пор подсвечены желтым .. это тчо они в холде до сих пор? как у вас?
У меня подвисли 2 операции за 28 и 29 число, но судя по разнице в балансе счета и доступной сумме они провелись.
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 327
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лис, 2019 07:12
IMPRINTER написав: guntherhouse777 написав: IMPRINTER написав:
господа, скажите, не могу понять к меня тратты за 28.10.2019 г. до сих пор подсвечены желтым .. это тчо они в холде до сих пор? как у вас?
Провелось по 2-е
так у меня тоже, а вот именно 28-е висит
28-го у меня было тока Переказ UKR Visa Direct FUIB MoneyTransfer. И за 26.10. тоже одна операция не провелась.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4162
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 281 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лис, 2019 11:38
guntherhouse777
у эксима был какой то сбой процессинга 30-го числа ...
поэтому все тратты, клиринг по которым был 30-го (это преимущественно тратты от 28.10), горят желтым ... даже сэп-вход от 30.10 - горит желтым ... типа не проведен.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36623
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 5831 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|