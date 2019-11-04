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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 08:34
Чую - ждёт нас новая дырка 28-29.10
Додано: Чет 07 лис, 2019 08:39
У меня все провелось, последняя в блоке за 04/11/19
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 07 лис, 2019 08:49
Додано: Чет 07 лис, 2019 10:16
Додано: Чет 07 лис, 2019 10:56
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Додано: Чет 07 лис, 2019 11:09
а % за теховер хоть не выставят?
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Додано: Чет 07 лис, 2019 11:13
velvet
ну у меня типа взаимокомпенсация .. у меня желтым и вход и на такую же сумму выход ... т.е. по салу одинаково
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