Додано: Чет 07 лис, 2019 11:13

velvet



ну у меня типа взаимокомпенсация .. у меня желтым и вход и на такую же сумму выход ... т.е. по салу одинаково

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