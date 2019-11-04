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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 841842843844>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 08:34

Чую - ждёт нас новая дырка 28-29.10
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 08:39

У меня все провелось, последняя в блоке за 04/11/19
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 08:49

clientage
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mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 09:47

Ну всьоо, вы попали )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:16

  mustbe написав:Чую - ждёт нас новая дырка 28-29.10
в мене ще 27-ме зачепило, зате 29-те провелось. :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:56

  mustbe написав:clientage
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то что расходные операции желтые то еще ладно ... но приходные же тоже !!!
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:09

  IMPRINTER написав:
  mustbe написав:clientage
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то что расходные операции желтые то еще ладно ... но приходные же тоже !!!

а % за теховер хоть не выставят?
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:13

velvet

ну у меня типа взаимокомпенсация .. у меня желтым и вход и на такую же сумму выход ... т.е. по салу одинаково
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 13:34

Думаю, шо эт просто глюк самой выписки. Типа не отсинхронилась база в ИБ по Харькову (по нескольким МФО) за те дни 8) Такое бывает у Симы
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:17

Re: Укрексiмбанк

Не, думаю, что Импри прав - это глюк не выписки, а самого процессинга, 30.10.
Какой-то бот забыл провести операции за 28-29.
Через недельку-другую самоотверженная тётушка-бухгалтер героически проведёт руцями
mustbe
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