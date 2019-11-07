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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 842843844845>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:22

тётка мозоли не натрет? )))
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Та им не привыкать, раз они в эксим-бонусе операции за один день зачисляют на протяжении нескольких часов
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:45

Re: Укрексiмбанк

  mustbe написав:это глюк не выписки, а самого процессинга

Проверяется оч. просто: спросить на 0800 остаток по картсчету, а не авторизац. остаток по карте. Мальчик там понятливый :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:05

  clientage написав:
  mustbe написав:это глюк не выписки, а самого процессинга

Проверяется оч. просто: спросить на 0800 остаток по картсчету, а не авторизац. остаток по карте. Мальчик там понятливый :)

А зачем звонить ? :shock:
В ИБ все есть.
Продукты > Картові
Выбрать карту
Справа авторизац. остаток по карте
Слева баланс по счету
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:29

  curiousobro написав:
  clientage написав:
  mustbe написав:это глюк не выписки, а самого процессинга

Проверяется оч. просто: спросить на 0800 остаток по картсчету, а не авторизац. остаток по карте. Мальчик там понятливый :)

А зачем звонить ? :shock:
В ИБ все есть.
Продукты > Картові
Выбрать карту
Справа авторизац. остаток по карте
Слева баланс по счету

А нее, если действительно баланс правильный в ИБ и есть неправильные жёлтые строчки, то мона на них смело забить :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:06

Re: Укрексiмбанк

А у кого-то было чтоб теряли входящий СЭП? Уже второй день нету. До этого отправлялся по шаблону уже раз двадцать было всё нормально, этот горячка не видит. Распечатывать квитанцию и идти в отделение?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:09

  Фантом написав:А у кого-то было чтоб теряли входящий СЭП? Уже второй день нету. До этого отправлялся по шаблону уже раз двадцать было всё нормально, этот горячка не видит. Распечатывать квитанцию и идти в отделение?

Получить настоящую расходную квиташку (а не свою распечатку из ИБ) в отделении отправителя, и потом уже топать в бухг-ю Симы
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:11

Re: Укрексiмбанк

  clientage написав:настоящую расходную квиташку

Це Ви про платіжне доручення?
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:11

  clientage написав:
  Фантом написав:А у кого-то было чтоб теряли входящий СЭП? Уже второй день нету. До этого отправлялся по шаблону уже раз двадцать было всё нормально, этот горячка не видит. Распечатывать квитанцию и идти в отделение?

Получить настоящую расходную квиташку (а не свою распечатку из ИБ) в отделении отправителя, и потом уже топать в бухг-ю Симы

А факсимиле им разве не подходит? В Востоке когда-то в аналогичной ситуации достаточно было и распечатки.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:17

  Фантом написав:
  clientage написав:
  Фантом написав:А у кого-то было чтоб теряли входящий СЭП? Уже второй день нету. До этого отправлялся по шаблону уже раз двадцать было всё нормально, этот горячка не видит. Распечатывать квитанцию и идти в отделение?

Получить настоящую расходную квиташку (а не свою распечатку из ИБ) в отделении отправителя, и потом уже топать в бухг-ю Симы

А факсимиле им разве не подходит? В Востоке когда-то в аналогичной ситуации достаточно было и распечатки.

Чесно говоря я таких платежек могу скока угодно распечатать. Но одно дело ЖЭК, а др. банк, да еще такой древний как Сима. Попробуйте :) Как по мне достаточно найти по телефону адекватную тётку у них в бухгалтерии, она сама во всем разберется
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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