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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 14:22
тётка мозоли не натрет? )))
Одна бджола мало меду наносить...
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Banki
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Додано: Чет 07 лис, 2019 14:34
Та им не привыкать, раз они в эксим-бонусе операции за один день зачисляют на протяжении нескольких часов
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mustbe
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Додано: Чет 07 лис, 2019 14:45
mustbe написав:
это глюк не выписки, а самого процессинга
Проверяется оч. просто: спросить на 0800 остаток по картсчету, а не авторизац. остаток по карте. Мальчик там понятливый
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 07 лис, 2019 16:05
clientage написав: mustbe написав:
это глюк не выписки, а самого процессинга
Проверяется оч. просто: спросить на 0800 остаток по картсчету, а не авторизац. остаток по карте. Мальчик там понятливый
А зачем звонить ?
В ИБ все есть.
Продукты > Картові
Выбрать карту
Справа авторизац. остаток по карте
Слева баланс по счету
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curiousobro
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Додано: Чет 07 лис, 2019 16:29
curiousobro написав: clientage написав: mustbe написав:
это глюк не выписки, а самого процессинга
Проверяется оч. просто: спросить на 0800 остаток по картсчету, а не авторизац. остаток по карте. Мальчик там понятливый
А зачем звонить ?
В ИБ все есть.
Продукты > Картові
Выбрать карту
Справа авторизац. остаток по карте
Слева баланс по счету
А нее, если действительно баланс правильный в ИБ и есть неправильные жёлтые строчки, то мона на них смело забить
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 07 лис, 2019 17:06
А у кого-то было чтоб теряли входящий СЭП? Уже второй день нету. До этого отправлялся по шаблону уже раз двадцать было всё нормально, этот горячка не видит. Распечатывать квитанцию и идти в отделение?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 07 лис, 2019 17:09
Фантом написав:
А у кого-то было чтоб теряли входящий СЭП? Уже второй день нету. До этого отправлялся по шаблону уже раз двадцать было всё нормально, этот горячка не видит. Распечатывать квитанцию и идти в отделение?
Получить настоящую расходную квиташку (а не свою распечатку из ИБ) в отделении отправителя, и потом уже топать в бухг-ю Симы
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 07 лис, 2019 17:11
clientage написав:
настоящую расходную квиташку
Це Ви про платіжне доручення?
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Додано: Чет 07 лис, 2019 17:11
clientage написав: Фантом написав:
А у кого-то было чтоб теряли входящий СЭП? Уже второй день нету. До этого отправлялся по шаблону уже раз двадцать было всё нормально, этот горячка не видит. Распечатывать квитанцию и идти в отделение?
Получить настоящую расходную квиташку (а не свою распечатку из ИБ) в отделении отправителя, и потом уже топать в бухг-ю Симы
А факсимиле им разве не подходит? В Востоке когда-то в аналогичной ситуации достаточно было и распечатки.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 07 лис, 2019 17:17
Фантом написав: clientage написав: Фантом написав:
А у кого-то было чтоб теряли входящий СЭП? Уже второй день нету. До этого отправлялся по шаблону уже раз двадцать было всё нормально, этот горячка не видит. Распечатывать квитанцию и идти в отделение?
Получить настоящую расходную квиташку (а не свою распечатку из ИБ) в отделении отправителя, и потом уже топать в бухг-ю Симы
А факсимиле им разве не подходит? В Востоке когда-то в аналогичной ситуации достаточно было и распечатки.
Чесно говоря я таких платежек могу скока угодно распечатать. Но одно дело ЖЭК, а др. банк, да еще такой древний как Сима. Попробуйте
Как по мне достаточно найти по телефону адекватную тётку у них в бухгалтерии, она сама во всем разберется
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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