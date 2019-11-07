Додано: Чет 07 лис, 2019 17:06

А у кого-то было чтоб теряли входящий СЭП? Уже второй день нету. До этого отправлялся по шаблону уже раз двадцать было всё нормально, этот горячка не видит. Распечатывать квитанцию и идти в отделение?

Кто не пьёт, тот не рискует.