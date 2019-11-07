clientage написав:Получить настоящую расходную квиташку (а не свою распечатку из ИБ) в отделении отправителя, и потом уже топать в бухг-ю Симы
А факсимиле им разве не подходит? В Востоке когда-то в аналогичной ситуации достаточно было и распечатки.
Чесно говоря я таких платежек могу скока угодно распечатать. Но одно дело ЖЭК, а др. банк, да еще такой древний как Сима. Попробуйте Как по мне достаточно найти по телефону адекватную тётку у них в бухгалтерии, она сама во всем разберется
Ок. Спасибо, мне на горячке только что так и сказали, ждите вечернего зачисления, если не будет, то звоните завтра в отделение менеджеру который Вас обслуживает, это в его компетенции. И дали телефон отделения.