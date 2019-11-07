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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 842843844845

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:24

  clientage написав:
  Фантом написав:
  clientage написав:Получить настоящую расходную квиташку (а не свою распечатку из ИБ) в отделении отправителя, и потом уже топать в бухг-ю Симы

А факсимиле им разве не подходит? В Востоке когда-то в аналогичной ситуации достаточно было и распечатки.

Чесно говоря я таких платежек могу скока угодно распечатать. Но одно дело ЖЭК, а др. банк, да еще такой древний как Сима. Попробуйте :) Как по мне достаточно найти по телефону адекватную тётку у них в бухгалтерии, она сама во всем разберется

Ок. Спасибо, мне на горячке только что так и сказали, ждите вечернего зачисления, если не будет, то звоните завтра в отделение менеджеру который Вас обслуживает, это в его компетенции. И дали телефон отделения.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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  #<1 ... 842843844845
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