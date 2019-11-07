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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 842843844845 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 303 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 36 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 39 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 84 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 66 Всього голосів : 303 Додано: Чет 07 лис, 2019 17:24 clientage написав: Фантом написав: clientage написав: Получить настоящую расходную квиташку (а не свою распечатку из ИБ) в отделении отправителя, и потом уже топать в бухг-ю Симы Получить настоящую расходную квиташку (а не свою распечатку из ИБ) в отделении отправителя, и потом уже топать в бухг-ю Симы

А факсимиле им разве не подходит? В Востоке когда-то в аналогичной ситуации достаточно было и распечатки. А факсимиле им разве не подходит? В Востоке когда-то в аналогичной ситуации достаточно было и распечатки.

Чесно говоря я таких платежек могу скока угодно распечатать. Но одно дело ЖЭК, а др. банк, да еще такой древний как Сима. Попробуйте Как по мне достаточно найти по телефону адекватную тётку у них в бухгалтерии, она сама во всем разберется Чесно говоря я таких платежек могу скока угодно распечатать. Но одно дело ЖЭК, а др. банк, да еще такой древний как Сима. ПопробуйтеКак по мне достаточно найти по телефону адекватную тётку у них в бухгалтерии, она сама во всем разберется

Ок. Спасибо, мне на горячке только что так и сказали, ждите вечернего зачисления, если не будет, то звоните завтра в отделение менеджеру который Вас обслуживает, это в его компетенции. И дали телефон отделения. Ок. Спасибо, мне на горячке только что так и сказали, ждите вечернего зачисления, если не будет, то звоните завтра в отделение менеджеру который Вас обслуживает, это в его компетенции. И дали телефон отделения. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 1898 З нами з: 18.05.16 Подякував: 257 раз. Подякували: 208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 18:55 Фантом написав: А у кого-то было чтоб теряли входящий СЭП? Уже второй день нету. До этого отправлялся по шаблону уже раз двадцать было всё нормально, этот горячка не видит. Распечатывать квитанцию и идти в отделение? А у кого-то было чтоб теряли входящий СЭП? Уже второй день нету. До этого отправлялся по шаблону уже раз двадцать было всё нормально, этот горячка не видит. Распечатывать квитанцию и идти в отделение?

Було - відправляв з Моні за не раз перевіреним шаблоном. Моня поклявся хвостом і чотирма лапами, що відправив того ж дня. У Сіму приніс платіжку від Моні і Сіма дійсно не хотіла її приймати - хотіла платіжне доручення, переконувала, що раз відділення Універсалу закрилось, то банку кирдик і він 100% нічого не відправив. При мені дзвонили у бек-офіс, шукали у нез'ясованих - безрезультатно. Аж раптом менеджер схопила мою квитанцію і кудись з нею побігла - за 5 хвилин повернулася, реготала до сліз, сказала, що гроші знайшлися і увечері вони будуть зараховані та додала "добре, що Ви прийшли". Де вони їх загубили і кому замість мене вони їх зарахували вона так і не зізналася. Усього пошукова операція зайняла хвилин 40 - телефоном точно б нічого не вирішилося. Дивом вдалося їх переконати, що якщо я зумію вибити у Моні платіжне доручення (ви ж розумієте...) і виявиться, що це вина Сіми, то буде їм там тісно - зазвичай вони куленепробивні. Було - відправляв з Моні за не раз перевіреним шаблоном. Моня поклявся хвостом і чотирма лапами, що відправив того ж дня. У Сіму приніс платіжку від Моні і Сіма дійсно не хотіла її приймати - хотіла платіжне доручення, переконувала, що раз відділення Універсалу закрилось, то банку кирдик і він 100% нічого не відправив. При мені дзвонили у бек-офіс, шукали у нез'ясованих - безрезультатно. Аж раптом менеджер схопила мою квитанцію і кудись з нею побігла - за 5 хвилин повернулася, реготала до сліз, сказала, що гроші знайшлися і увечері вони будуть зараховані та додала "добре, що Ви прийшли". Де вони їх загубили і кому замість мене вони їх зарахували вона так і не зізналася. Усього пошукова операція зайняла хвилин 40 - телефоном точно б нічого не вирішилося. Дивом вдалося їх переконати, що якщо я зумію вибити у Моні платіжне доручення (ви ж розумієте...) і виявиться, що це вина Сіми, то буде їм там тісно - зазвичай вони куленепробивні. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3728 З нами з: 18.08.14 Подякував: 190 раз. Подякували: 476 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 18:56 Господа, не забывайте, что все мы с разных городов и шлем на разные транзитники !

Транзитники разгребаются на Дирекции.

Полэтому в обыный кал звонить по этому поводу вообще бессмысленно.

Кто-то мог тупо заболеть, а педаль нажать некому. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 36630 З нами з: 06.08.09 Подякував: 208 раз. Подякували: 5831 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 19:01 новогодние будут? ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***

осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 uaprofi

Повідомлень: 3223 З нами з: 21.04.11 Подякував: 489 раз. Подякували: 313 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 842843844845 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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