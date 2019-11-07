clientage написав:Получить настоящую расходную квиташку (а не свою распечатку из ИБ) в отделении отправителя, и потом уже топать в бухг-ю Симы
А факсимиле им разве не подходит? В Востоке когда-то в аналогичной ситуации достаточно было и распечатки.
Чесно говоря я таких платежек могу скока угодно распечатать. Но одно дело ЖЭК, а др. банк, да еще такой древний как Сима. Попробуйте Как по мне достаточно найти по телефону адекватную тётку у них в бухгалтерии, она сама во всем разберется
Ок. Спасибо, мне на горячке только что так и сказали, ждите вечернего зачисления, если не будет, то звоните завтра в отделение менеджеру который Вас обслуживает, это в его компетенции. И дали телефон отделения.
Фантом написав:А у кого-то было чтоб теряли входящий СЭП? Уже второй день нету. До этого отправлялся по шаблону уже раз двадцать было всё нормально, этот горячка не видит. Распечатывать квитанцию и идти в отделение?
Було - відправляв з Моні за не раз перевіреним шаблоном. Моня поклявся хвостом і чотирма лапами, що відправив того ж дня. У Сіму приніс платіжку від Моні і Сіма дійсно не хотіла її приймати - хотіла платіжне доручення, переконувала, що раз відділення Універсалу закрилось, то банку кирдик і він 100% нічого не відправив. При мені дзвонили у бек-офіс, шукали у нез'ясованих - безрезультатно. Аж раптом менеджер схопила мою квитанцію і кудись з нею побігла - за 5 хвилин повернулася, реготала до сліз, сказала, що гроші знайшлися і увечері вони будуть зараховані та додала "добре, що Ви прийшли". Де вони їх загубили і кому замість мене вони їх зарахували вона так і не зізналася. Усього пошукова операція зайняла хвилин 40 - телефоном точно б нічого не вирішилося. Дивом вдалося їх переконати, що якщо я зумію вибити у Моні платіжне доручення (ви ж розумієте...) і виявиться, що це вина Сіми, то буде їм там тісно - зазвичай вони куленепробивні.
Господа, не забывайте, что все мы с разных городов и шлем на разные транзитники ! Транзитники разгребаются на Дирекции. Полэтому в обыный кал звонить по этому поводу вообще бессмысленно. Кто-то мог тупо заболеть, а педаль нажать некому.
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