Додано: Чет 07 лис, 2019 18:55

Фантом написав: А у кого-то было чтоб теряли входящий СЭП? Уже второй день нету. До этого отправлялся по шаблону уже раз двадцать было всё нормально, этот горячка не видит. Распечатывать квитанцию и идти в отделение? А у кого-то было чтоб теряли входящий СЭП? Уже второй день нету. До этого отправлялся по шаблону уже раз двадцать было всё нормально, этот горячка не видит. Распечатывать квитанцию и идти в отделение?

Було - відправляв з Моні за не раз перевіреним шаблоном. Моня поклявся хвостом і чотирма лапами, що відправив того ж дня. У Сіму приніс платіжку від Моні і Сіма дійсно не хотіла її приймати - хотіла платіжне доручення, переконувала, що раз відділення Універсалу закрилось, то банку кирдик і він 100% нічого не відправив. При мені дзвонили у бек-офіс, шукали у нез'ясованих - безрезультатно. Аж раптом менеджер схопила мою квитанцію і кудись з нею побігла - за 5 хвилин повернулася, реготала до сліз, сказала, що гроші знайшлися і увечері вони будуть зараховані та додала "добре, що Ви прийшли". Де вони їх загубили і кому замість мене вони їх зарахували вона так і не зізналася. Усього пошукова операція зайняла хвилин 40 - телефоном точно б нічого не вирішилося. Дивом вдалося їх переконати, що якщо я зумію вибити у Моні платіжне доручення (ви ж розумієте...) і виявиться, що це вина Сіми, то буде їм там тісно - зазвичай вони куленепробивні.