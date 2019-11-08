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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 842843844845

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:24

  clientage написав:
  Фантом написав:
  clientage написав:Получить настоящую расходную квиташку (а не свою распечатку из ИБ) в отделении отправителя, и потом уже топать в бухг-ю Симы

А факсимиле им разве не подходит? В Востоке когда-то в аналогичной ситуации достаточно было и распечатки.

Чесно говоря я таких платежек могу скока угодно распечатать. Но одно дело ЖЭК, а др. банк, да еще такой древний как Сима. Попробуйте :) Как по мне достаточно найти по телефону адекватную тётку у них в бухгалтерии, она сама во всем разберется

Ок. Спасибо, мне на горячке только что так и сказали, ждите вечернего зачисления, если не будет, то звоните завтра в отделение менеджеру который Вас обслуживает, это в его компетенции. И дали телефон отделения.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:55

  Фантом написав:А у кого-то было чтоб теряли входящий СЭП? Уже второй день нету. До этого отправлялся по шаблону уже раз двадцать было всё нормально, этот горячка не видит. Распечатывать квитанцию и идти в отделение?

Було - відправляв з Моні за не раз перевіреним шаблоном. Моня поклявся хвостом і чотирма лапами, що відправив того ж дня. У Сіму приніс платіжку від Моні і Сіма дійсно не хотіла її приймати - хотіла платіжне доручення, переконувала, що раз відділення Універсалу закрилось, то банку кирдик і він 100% нічого не відправив. При мені дзвонили у бек-офіс, шукали у нез'ясованих - безрезультатно. Аж раптом менеджер схопила мою квитанцію і кудись з нею побігла - за 5 хвилин повернулася, реготала до сліз, сказала, що гроші знайшлися і увечері вони будуть зараховані та додала "добре, що Ви прийшли". Де вони їх загубили і кому замість мене вони їх зарахували вона так і не зізналася. Усього пошукова операція зайняла хвилин 40 - телефоном точно б нічого не вирішилося. Дивом вдалося їх переконати, що якщо я зумію вибити у Моні платіжне доручення (ви ж розумієте...) і виявиться, що це вина Сіми, то буде їм там тісно - зазвичай вони куленепробивні.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:56

Господа, не забывайте, что все мы с разных городов и шлем на разные транзитники !
Транзитники разгребаются на Дирекции.
Полэтому в обыный кал звонить по этому поводу вообще бессмысленно.
Кто-то мог тупо заболеть, а педаль нажать некому.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:01

новогодние будут?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:15

  uaprofi написав:новогодние будут?

З дикого заходу 100 млн в валюті мають підкантувати.
Маленький українець в цій банці пролітає...мабуть. :(
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 21:26

Re: Укрексiмбанк

Всем спасибо, в 18:20 деньги зашли.
И таки да, Импринтер прав. Деньги прошли через Винницкий транзитник, надо было сразу им звонить. Я раньше слал и через транзитник Головного банка, вот и забыл.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:02

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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:07

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о, пошло говно !
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IMPRINTER
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