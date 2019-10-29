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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 843844845846

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:02

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Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:04

mustbe

просрался !
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:12

IMPRINTER
Надеюсь.
Может - Клиентаж был был прав и то просто выписка корявая.
Короче - наблюдаем эту сингулярность, и ждём когда она схлопнется
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 20:59

  mustbe написав:IMPRINTER
Надеюсь.
Может - Клиентаж был был прав и то просто выписка корявая.
Короче - наблюдаем эту сингулярность, и ждём когда она схлопнется


еслипришли баллы то значит проводка по ним была - хотя тоже не факт - клиринг был - но списаться могдо глючно
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 21:09

  IMPRINTER написав:
  mustbe написав:IMPRINTER
Надеюсь.
Может - Клиентаж был был прав и то просто выписка корявая.
Короче - наблюдаем эту сингулярность, и ждём когда она схлопнется


еслипришли баллы то значит проводка по ним была - хотя тоже не факт - клиринг был - но списаться могдо глючно

ха. То шо у меня в выписке (и ДомБух) указано как операция за 28.10 у бабитов указано как операция от 30.10 и уже начислены бонусы. Чудесаа. Шото таки было 28го :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 21:17

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:
  mustbe написав:IMPRINTER
Надеюсь.
Может - Клиентаж был был прав и то просто выписка корявая.
Короче - наблюдаем эту сингулярность, и ждём когда она схлопнется


еслипришли баллы то значит проводка по ним была - хотя тоже не факт - клиринг был - но списаться могдо глючно

ха. То шо у меня в выписке (и ДомБух) указано как операция за 28.10 у бабитов указано как операция от 30.10 и уже начислены бонусы. Чудесаа. Шото таки было 28го :(


не 28-го - а 30го !!! когда клирили 28-е
т.к. входящий сэп от 30-го тоже горит до сих пор желтым тоже
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 21:23

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:
  IMPRINTER написав:еслипришли баллы то значит проводка по ним была - хотя тоже не факт - клиринг был - но списаться могдо глючно

ха. То шо у меня в выписке (и ДомБух) указано как операция за 28.10 у бабитов указано как операция от 30.10 и уже начислены бонусы. Чудесаа. Шото таки было 28го :(


не 28-го - а 30го !!! когда клирили 28-е
т.к. входящий сэп от 30-го тоже горит до сих пор желтым тоже

Ну до этого у меня даты транзакции в выписке и у бабитов совпадали, а тут 28 выпало
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 843844845846
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