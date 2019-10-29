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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лис, 2019 20:02
Бонусы: Начислили новые по 29.10.2019 !
Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Додано: Суб 09 лис, 2019 20:04
mustbe
просрался !
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Додано: Суб 09 лис, 2019 20:12
IMPRINTER
Надеюсь.
Может - Клиентаж был был прав и то просто выписка корявая.
Короче - наблюдаем эту сингулярность, и ждём когда она схлопнется
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mustbe
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Додано: Суб 09 лис, 2019 20:59
mustbe написав:IMPRINTER
Надеюсь.
Может - Клиентаж был был прав и то просто выписка корявая.
Короче - наблюдаем эту сингулярность, и ждём когда она схлопнется
еслипришли баллы то значит проводка по ним была - хотя тоже не факт - клиринг был - но списаться могдо глючно
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Додано: Суб 09 лис, 2019 21:09
IMPRINTER написав: mustbe написав:IMPRINTER
Надеюсь.
Может - Клиентаж был был прав и то просто выписка корявая.
Короче - наблюдаем эту сингулярность, и ждём когда она схлопнется
еслипришли баллы то значит проводка по ним была - хотя тоже не факт - клиринг был - но списаться могдо глючно
ха. То шо у меня в выписке (и ДомБух) указано как операция за 28.10 у бабитов указано как операция от 30.10 и уже начислены бонусы. Чудесаа. Шото таки было 28го
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 09 лис, 2019 21:17
clientage написав: IMPRINTER написав: mustbe написав:IMPRINTER
Надеюсь.
Может - Клиентаж был был прав и то просто выписка корявая.
Короче - наблюдаем эту сингулярность, и ждём когда она схлопнется
еслипришли баллы то значит проводка по ним была - хотя тоже не факт - клиринг был - но списаться могдо глючно
ха. То шо у меня в выписке (и ДомБух) указано как операция за 28.10 у бабитов указано как операция от 30.10 и уже начислены бонусы. Чудесаа. Шото таки было 28го
не 28-го - а 30го !!! когда клирили 28-е
т.к. входящий сэп от 30-го тоже горит до сих пор желтым тоже
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IMPRINTER
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Додано: Суб 09 лис, 2019 21:23
IMPRINTER написав: clientage написав: IMPRINTER написав:
еслипришли баллы то значит проводка по ним была - хотя тоже не факт - клиринг был - но списаться могдо глючно
ха. То шо у меня в выписке (и ДомБух) указано как операция за 28.10 у бабитов указано как операция от 30.10 и уже начислены бонусы. Чудесаа. Шото таки было 28го
не 28-го - а 30го !!! когда клирили 28-е
т.к. входящий сэп от 30-го тоже горит до сих пор желтым тоже
Ну до этого у меня даты транзакции в выписке и у бабитов совпадали, а тут 28 выпало
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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