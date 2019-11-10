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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 844845846847

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 22:11

Re: Укрексiмбанк

lel написав:
  vadymbanker написав:Индивидуально на крупные суммы согласовывают тут ставки по вкладам?

Крупные, в их понятии - это от 1 млн дол с подтверждающими документами о происхождении.
на 4 млн грн, мне сказали добавят 0.2% к существующему бонусы. Далеко не миллион долларов. Отделение дыра полное, полное и это центральное. Бабы аля девяностые, вип менеджеров у них вообще нет. Ремонт, старые столы и стулья противно даже было.
Ощад - мое все.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 22:31

  IMPRINTER написав:clientage

вы пометили в своем экселевском файле, где вы учитывакете раздельные чеки это? )

Ну не в экселе, а так да -- все в ажуре, жена не придерется :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 22:58

  lel написав:
  vadymbanker написав:Индивидуально на крупные суммы согласовывают тут ставки по вкладам?

Крупные, в их понятии - это от 1 млн дол с подтверждающими документами о происхождении.
в этом банке валюту и тем более такую сумму будут проверять 333 дня без перерыва на обед
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 16:54

  clientage написав:Ну до этого у меня даты транзакции в выписке и у бабитов совпадали, а тут 28 выпало

У меня постоянно по одному супермакету и харчевне бонусы начисляют с запозданием от даты списания дня 2.
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valya
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:48

Re: Укрексiмбанк

Прошу помощи зала. Какой картой выгодней заплатить на Али в дол.? Есть Платина грн и Голд дол. Перекроет ли 5% кэшбэка конвертацию по курсу банка?. Есть и дол и грн.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 23:52

  lel написав:Прошу помощи зала. Какой картой выгодней заплатить на Али в дол.? Есть Платина грн и Голд дол. Перекроет ли 5% кэшбэка конвертацию по курсу банка?. Есть и дол и грн.

Если платёж на али будет в долларах, то по голд комисси не будет, а по гривне 1% комиссии и списание по курс банка. Кешбек по платине перекроет любую комиссию
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 23:53

Re: Укрексiмбанк

Stringer написав:
  lel написав:Прошу помощи зала. Какой картой выгодней заплатить на Али в дол.? Есть Платина грн и Голд дол. Перекроет ли 5% кэшбэка конвертацию по курсу банка?. Есть и дол и грн.

Если платёж на али будет в долларах, то по голд комисси не будет, а по гривне 1% комиссии и списание по курс банка. Кешбек по платине перекроет любую комиссию
можете обьяснить эту схему, по подробней
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 00:18

  Stringer написав:
  lel написав:Прошу помощи зала. Какой картой выгодней заплатить на Али в дол.? Есть Платина грн и Голд дол. Перекроет ли 5% кэшбэка конвертацию по курсу банка?. Есть и дол и грн.

Если платёж на али будет в долларах, то по голд комисси не будет, а по гривне 1% комиссии и списание по курс банка. Кешбек по платине перекроет любую комиссию


кешбек по али по-моему перенесли в ранз 0,5%
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IMPRINTER
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