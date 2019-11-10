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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лис, 2019 22:11
lel написав: vadymbanker написав:
Индивидуально на крупные суммы согласовывают тут ставки по вкладам?
Крупные, в их понятии - это от 1 млн дол с подтверждающими документами о происхождении.
на 4 млн грн, мне сказали добавят 0.2% к существующему бонусы. Далеко не миллион долларов. Отделение дыра полное, полное и это центральное. Бабы аля девяностые, вип менеджеров у них вообще нет. Ремонт, старые столы и стулья противно даже было.
Ощад - мое все.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 22:31
IMPRINTER написав:clientage
вы пометили в своем экселевском файле, где вы учитывакете раздельные чеки это? )
Ну не в экселе, а так да -- все в ажуре, жена не придерется
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 09 лис, 2019 22:58
lel написав: vadymbanker написав:
Индивидуально на крупные суммы согласовывают тут ставки по вкладам?
Крупные, в их понятии - это от 1 млн дол с подтверждающими документами о происхождении.
в этом банке валюту и тем более такую сумму будут проверять 333 дня без перерыва на обед
никому не верю
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Додано: Нед 10 лис, 2019 16:54
clientage написав:
Ну до этого у меня даты транзакции в выписке и у бабитов совпадали, а тут 28 выпало
У меня постоянно по одному супермакету и харчевне бонусы начисляют с запозданием от даты списания дня 2.
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Додано: Нед 10 лис, 2019 22:48
Прошу помощи зала. Какой картой выгодней заплатить на Али в дол.? Есть Платина грн и Голд дол. Перекроет ли 5% кэшбэка конвертацию по курсу банка?. Есть и дол и грн.
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lel
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Додано: Нед 10 лис, 2019 23:52
lel написав:
Прошу помощи зала. Какой картой выгодней заплатить на Али в дол.? Есть Платина грн и Голд дол. Перекроет ли 5% кэшбэка конвертацию по курсу банка?. Есть и дол и грн.
Если платёж на али будет в долларах, то по голд комисси не будет, а по гривне 1% комиссии и списание по курс банка. Кешбек по платине перекроет любую комиссию
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Додано: Нед 10 лис, 2019 23:53
Stringer написав: lel написав:
Прошу помощи зала. Какой картой выгодней заплатить на Али в дол.? Есть Платина грн и Голд дол. Перекроет ли 5% кэшбэка конвертацию по курсу банка?. Есть и дол и грн.
Если платёж на али будет в долларах, то по голд комисси не будет, а по гривне 1% комиссии и списание по курс банка. Кешбек по платине перекроет любую комиссию
можете обьяснить эту схему, по подробней
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vadymbanker
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Додано: Пон 11 лис, 2019 00:18
Stringer написав: lel написав:
Прошу помощи зала. Какой картой выгодней заплатить на Али в дол.? Есть Платина грн и Голд дол. Перекроет ли 5% кэшбэка конвертацию по курсу банка?. Есть и дол и грн.
Если платёж на али будет в долларах, то по голд комисси не будет, а по гривне 1% комиссии и списание по курс банка. Кешбек по платине перекроет любую комиссию
кешбек по али по-моему перенесли в ранз 0,5%
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