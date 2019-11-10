Додано: Пон 11 лис, 2019 03:21

lel



кэшбэк по платине гривневой 5%, но минус 1% за конвертацию и минус 1% за курс банка (потому как будут конвертировать по курсу банка он обычно не выгодный - на 8 ноября для карт 24,73) = т.е. будет примерно 3% (и риск лотерея по курсу на дату проводки по счёту)



кэшбэк по голде долл. 3% чистыми



но как пишут мсс может быть в исключениях и тогда полюбе лучше платить в долларах там хоть будет 0,5% кешбека или если совсем исключения то 0, а по гривневой платине из-за конвертации можно уйти в минус 2%