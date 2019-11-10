vadymbanker написав:Индивидуально на крупные суммы согласовывают тут ставки по вкладам?
Крупные, в их понятии - это от 1 млн дол с подтверждающими документами о происхождении.
на 4 млн грн, мне сказали добавят 0.2% к существующему бонусы. Далеко не миллион долларов. Отделение дыра полное, полное и это центральное. Бабы аля девяностые, вип менеджеров у них вообще нет. Ремонт, старые столы и стулья противно даже было. Ощад - мое все.
кэшбэк по платине гривневой 5%, но минус 1% за конвертацию и минус 1% за курс банка (потому как будут конвертировать по курсу банка он обычно не выгодный - на 8 ноября для карт 24,73) = т.е. будет примерно 3% (и риск лотерея по курсу на дату проводки по счёту)
кэшбэк по голде долл. 3% чистыми
но как пишут мсс может быть в исключениях и тогда полюбе лучше платить в долларах там хоть будет 0,5% кешбека или если совсем исключения то 0, а по гривневой платине из-за конвертации можно уйти в минус 2%
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) *** осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
IMPRINTER написав:кешбек по али по-моему перенесли в ранз 0,5%
Неее - не перенесли - все зависит от МСС терминала продавца. Вот гляньте тут - много разных МСС - как кошерных 5311, 5964 так и не кошерных 5399, 5999 - и это все Али: https://mcc-codes.ru/search?q=aliexpress