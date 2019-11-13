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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 845846847848

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 10:07

  Flamingo написав:
  IMPRINTER написав:кешбек по али по-моему перенесли в ранз 0,5%
Неее - не перенесли - все зависит от МСС терминала продавца. Вот гляньте тут - много разных МСС - как кошерных 5311, 5964 так и не кошерных 5399, 5999 - и это все Али: https://mcc-codes.ru/search?q=aliexpress

У меня будет проверенный в сентябре и октябре Hong Kong Goldway https://goldway.ru.aliexpress.com/store ... 4ad7Es1rTH
кэшбэк начисляют, МСС не узнавал. Очередной телефон и мелочевка до 10дол у других поставщиков, по ним уже - как карта ляжет(МСС).
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 10:33

Re: Укрексiмбанк

  lel написав:У меня будет проверенный в сентябре и октябре Hong Kong Goldway https://goldway.ru.aliexpress.com/store ... 4ad7Es1rTH
кэшбэк начисляют, МСС не узнавал.

5964 - он есть здесь https://mcc-codes.ru/search?extended=0& ... esc&page=2
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:40

С 29.10 никаких бонусов не начисляют. Печаль... :cry:
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 11:35

  Anadonta написав:С 29.10 никаких бонусов не начисляют. Печаль... :cry:

ну так "затык" у них - суммы за 26 (зарубеж) и 28-29 (Украина) октября никак по счету провести не могут - видно где-то дебет с кредитом не сходиЦЦа. ;(
ЗЫ. тут в другом проблема - комуналь вся оплачена, кроме одного поставщика - его "колбасит" и он в базу номера лицевых счетов не "подливает" - ничем невозможно оплатить - ни хабом, ни портей, ни здесь. А тут еще и комуналь быстро заканчиваЦЦа стала... :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:04

Видимо в Бабитской волости очень удивлены укреплением гривны, и их жаба давит оплачивать пикничок.
Каждый месяц валюты нужно всё больше и больше
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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