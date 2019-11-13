Додано: Чет 14 лис, 2019 12:04

Видимо в Бабитской волости очень удивлены укреплением гривны, и их жаба давит оплачивать пикничок.

Каждый месяц валюты нужно всё больше и больше

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин